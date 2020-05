Futebol da Dinamarca tem data para voltar: 29 de maio

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, explicou as novas medidas para o fim gradual da quarentena no país nórdico, incluindo a realização de eventos esportivos a portas fechadas. A Liga Dinamarquesa, então, já tem o aval para voltar.

Os planos das autoridades do futebol era retomar as competições em 29 de maio, desde que as lideranças de saúde permitissem.

"Sempre dissemos que é crucial encerrar a temporada atual, mas apenas se isso puder ser feito de maneira racional e que não coloque em risco o sistema de saúde", afirmou o diretor da associação de clubes.

O que os nórdicos já sabiam foi confirmado: as partidas serão realizadas sem a presença de público nas arquibancadas.