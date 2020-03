"Futebol deveria ter parado muito antes", diz Maldini

O futebo vai sofrendo com a pandemia do coronavírus. Muitos jogadores e ex-jogadores já foram infectados com o novo vírus. Entre eles a lenda do futebol italiano Paolo Maldini. O agora diretor do Milan, criticou a demora das autoridades a tomar medidas.

"O futebol deveria ter parado muito antes. Jogar de portões fechados é um atentado aos jogadores e à própria torcida", disse o diretor técnico do Milan.

"Ter portões abertos na partida entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, com quatro mil torcedores chegando na Inglaterra da Espanha, país que já era uma zona de foco do vírus, foi uma loucura. O mesmo vale para Atalanta x Valencia, que foi uma das causas para o surto em Bérgamo", analisou.

Maldini foi diagnosticado com coronavírus e aproveitou para relatar como é conviver com a doença. Seu filho, Daniel Maldini também foi contaminado.

"Como todos os atletas, eu conheço meu corpo. As dores são particularmente fortes, sentimos um aperto no peito. É um novo vírus, as lutas físicas contra um inimigo que não conhece. Tive os primeiros sintomas em 5 de março, dor nas articulações e músculos, 38,5 ° de febre, não fiz o teste até terça-feira e o veredicto de positividade chegou dois dias depois. Idem para o meu filho Daniel, que teve uma forma mais fraca", revelo a lenda italiana.