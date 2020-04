Futebol é retomado no país que baniu a palavra coronavírus

Neste domingo, mais um passo é dado em direção ao retorno definitivo do futebol. A liga do Turcomenistão, que havia sido interrompida por um mês, retornou com uma partida muito importante, entre duas de suas principais equipes.

O clássico de Asjabad entre Altyn Asyr e Köpetdag, com este último como líder momentâneo, colocou nos noticiários um país do qual pouco se sabe e de que quase não se fala.

Curiosamente, as autoridades proibiram o uso da palavra coronavírus na mídia e em relatórios médicos, como informou o 'Repórteres Sem Fronteiras' recentemente.

No país, houve apenas um caso registrado oficialmente de positivo da Covid-19, mas não se pode ter certeza de que esses dados são verdadeiros ou se falta credibilidade devido à proibição de usar a palavra.

O Turcomenistão tem uma das maiores reservas de gás do planeta, mas também é um dos estados mais herméticos - e menos democráticos - sendo comparado muitas vezes à Coréia do Norte.

Quanto ao jogo de Ashgabat, o Altyn Asyr, vencedor das últimas seis ligas, recebe o Köpetdag, time que foi o primeiro a se tornar campeão desde a independência do Turcomenistão da União Soviética em 1991 e que venceu os quatro primeiros campeonatos.