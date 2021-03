Futebol feminino, a nova aventura de Jorge Mendes

Jorge Mendes continua expandindo suas áreas de representação pelas vertentes futebolísticas do planeta. Agora é a vez do futebol feminino, onde o agente português e a sua agência anunciaram a contratação da jogadora de 18 anos Kika Nazareth.

A aatacante do Benfica já é considerada uma das maiores joias do futebol feminino português. Apesar da pouca idade, Nazareth já disputou partidas da Liga dos Campeões pela primeira equipe e estreou pela Seleção de Portugal.

A jogadora assinou o seu primeiro contrato profissional há apenas cinco meses e afirmou que é "um sonho tornado realidade". Agora junta-se a uma das maiores agências de representação de futebolistas do mundo e com a ajuda de Jorge Mendes vai se colocar entre as maiores estrelas portuguesas do momento.