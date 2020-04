Futebol francês concorda em corte salarial

Na França, um grupo de diálogo social havia sido formado, entre a LFP, clubes e sindicatos de jogadores, com o objetivo de chegar a um acordo que permitisse ao futebol sobreviver à crise do coronavírus.

O acordo, que saiu da última reunião entre Jean-Pierre Caillot, presidente do Stade de Reims, e Philipphe Piat, co-presidente do UNFP (principal sindicato de jogadores de futebol da França), será vinculativo assim que se tornar oficial.

Este acordo afetará as 20 equipes da Ligue 1 e as 20 da Ligue 2. O corte não será indiscriminado, mas afetará mais aqueles que recebem mais e durará até o reinício do campeonato.

Conforme detalhado no jornal 'AS', jogadores de futebol que receberem mais de 100.000 euros por mês sofrerão um corte de 50%; 40% serão reduzidos para quem receber até 100.000 euros, 30% para quem atingir 50.000 e 20% para quem estiver entre 10.000 e 20.000 euros por mês.

Com essa medida, a LFP pretende dar um balão de oxigênio aos clubes, principalmente depois que os principais operadores se recusaram a pagar os direitos de televisão que estavam prestes a ser pagos.

A França surfou, como quase todo futebol, na onda de renda milionária da televisão, e nesta temporada destinou 140 milhões de euros a mais do que o anterior ao pagamento de salários para seus jogadores.