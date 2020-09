Futebol na TV: a programação de jogos de quinta-feira, 10 de setembro

Mesmo em meio à crise do coronavírus Covid-19, a bola segue rolando na maioria dos principais campeonatos do mundo. O Campeonato Francês, por exemplo, já está na temporada 2020/21. No Brasil, Brasileirão e Copa do Brasil estão na ativa e a Copa Libertadores logo volta.

Os horários abaixo estão na hora de Brasília (UTC-3) e estão sujeitos a mudanças por determinação dos organizadores dos campeonatos.

Jogos de quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Kindermann x Audax-SP - Brasileirão Feminino - 15h - CBF.com.br

- Brasileirão Feminino - 15h - CBF.com.br Cruzeiro x Vitória - Brasileirão Feminino - 15h - CBF.com.br

- Brasileirão Feminino - 15h - CBF.com.br Volta Redonda x Ypiranga - Série C - 15h - MyCujoo

- Série C - 15h - MyCujoo Corinthians x Palmeiras - Brasileirão - 19h15 - Premiere

- Brasileirão - 19h15 - Premiere Internacional x Ceará - Brasileirão - 19h15 - TNT (menos RS) e Premiere

Brasileirão - 19h15 - TNT (menos RS) e Premiere Bahia x Grêmio - Brasileirão - 19h15 - TNT (apenas RS) e Premiere

- Brasileirão - 19h15 - TNT (apenas RS) e Premiere Internacional x Corinthians - Brasileirão Feminino - 19h30 - Twitter (Brasileirão Feminino)

Brasileirão Feminino - 19h30 - Twitter (Brasileirão Feminino) Treze x Remo - Série C - 20h - DAZN (exclusivo)

- Série C - 20h - DAZN (exclusivo) Vasco x Atlético-GO - Brasileirão - 21h - Sportv (menos RJ) e Premiere

Brasileirão - 21h - Sportv (menos RJ) e Premiere Morelia x Cancún - Ascenso MX - 21h - ESPN App

Jogos de sexta-feira, 11 de setembro de 2020