Futebol uruguaio é suspenso devido ao coronavírus

O Uruguai parecia distante de ser afetado pelo coronavírus, mas nesta sexta-feira os quatro primeiros casos do país foram conhecidos.

Apesar de ser um número pequeno, o governo decretou uma série de medidas, afetando o futebol. O Campeonato Uruguaio e o restante das categorias foram suspensas até novo aviso.

Inicialmente, a rodada deste fim de semana seria disputadas sem a presença de público, mas os últimos acontecimentos exigiram a mudança.

A AUF tornou pública essa suspensão em todas as categorias "em virtude da recente confirmação dos primeiros casos de COVID-19 no Uruguai e em conformidade com as medidas preventivas adotadas pelo Governo Nacional".