Futebol uruguaio voltará em 15 de agosto

A Secretaria Nacional do Esporte do Uruguai confirmou que o futebol poderá ser retomado em 15 de agosto no país, sempre respeitando as regras contra o contágio da Covid-19.

A decisão ocorreu após acordo com o Ministério da Saúde e proíbe a presença de torcedores nas arquibancadas dos estádios.

Nos últimos dias, o futebol do país iniciou a primeira fase do protocolo da retomada, com realização de testes do novo coronavírus no Estádio Centenário para membros das equipes de Boston River, Cerro, Danubio e Fénix.

Outros times já realizaram as provas separadamente, enquanto alguns realizarão ao longo desta semana. A intenção é retomar os treinamentos em 15 de junho.

O Uruguai declarou a emergência sanitária em 13 de março, quando teve os primeiros quatro positivos para a Covid-19.