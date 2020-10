Futebol vira show de TV na pandemia, mas Brasileirão não dá conta

É hora de renovar todas aquelas discussões sobre brasileiros preferindo assistir partidas da Europa, ou das crianças escolhendo torcer para o Liverpool ao invés do São Paulo. Com o futebol restrito à televisão por conta da pandemia, nunca foi tão desigual a comparação entre o Brasileirão e as ligas europeias. Com um controle remoto para escolher as 22 pessoas correndo que você prefere assistir, a opção se resume apenas ao jogo. Ao que o campo te oferece de entretenimento.

De forma inédita desde que o futebol virou o que virou, não se pode ir aos estádios, e não se deve gerar aglomerações para ver o jogo no bar, fazer um churrasco com os amigos nem jogar bola. Também não há a escola no dia seguinte para tirar onda com o rival, o bar depois da faculdade, e em muitos casos também o trabalho está sendo feito à distância.

A cada fim de semana, pelos números de 2019, a Série A levaria em média cerca de 200 mil pessoas aos estádios. Essas reverberam em milhões de outras, que foram na rodada anterior ou irão na seguinte, que frequentam às vezes, que sempre batem um papo depois com alguém que estava lá. Mais que isso, que se sentem representadas pela arquibancada de seu time. De alguma forma, que querem fazer parte do Campeonato Brasileiro.

Agora, ainda que existam as redes sociais da internet, a relação é solitária, quase um ato isolado de fazer valer essa paixão, completamente íntimo: a pessoa que gosta de futebol, o sofá da sala e o aparelho de televisão. Como um show, como preferir Faustão a Silvio Santos, um filme de comédia a um de terror, um programa que sobrevoa a flora amazônica a uma disputa de confeiteiros. Passatempo, diversão saindo da caixa onde, no fim das contas, o público tem um jeito fácil e individual de se livrar daquilo caso não esteja curtindo o que vê.

Nesse cenário, no qual apenas o 'eu' e a TV a cada rodada, o Brasileirão não dá conta. São poucos os grandes jogos, o que resulta numa tabela em que nem os times do bloco de cima agrada suas próprias torcidas. Demissões sistemáticas de treinadores, pressão exagerada sobre os trabalhos, arbitragem que paralisa o jogo o tempo inteiro, satisfação apenas por não perder, calendário apertado, êxodo dos principais jogadores, montagem dos elencos com a disputa em andamento, exagerado número de clubes em competições internacionais... a lista é grande, e não é muito difícil apontar fatores que pioram o que deveria ser o grande campeonato do país.

E aí vem a pandemia. De um lado ela desfalca os times, e, num campeonato de raros grandes jogadores, perder titulares quando estes testam positivo para o vírus tira ainda mais o interesse; de outro, ao impedir o ambiente das arquibancadas e a influência da torcida na partida, ela joga a atenção exclusivamente para dentro das quatro linhas. Sobra o quê? Se a nossa liga já sofria com a concorrência externa, e agora?

Existe uma ideia, e quem elaborou isso muito bem foi o escritor Sérgio Rodrigues no romance O Drible, de que não é que o futebol piorou: é que veio a televisão. Houve um tempo em que o jogo era muito mais contado (por quem foi ao estádio, pela crônica do dia seguinte ou pelo radialista) e, por consequência, imaginado, fantasiado. Hoje está tudo às claras: o jogo é o da imagem, o futebol é aquele que você assiste ao vivo os 70 jogos de seu time no ano, e dos outros, de quem você quiser, ao vivo e em alta definição.

Premier League: entretenimento puro

Pela primeira vez, os ingleses têm à disposição todos os jogos da rodada da Premier League na televisão. Por conta da pandemia, decidiu-se liberar a transmissão completa e, além disso, organizar a agenda com partidas em sequência, para que o torcedor, sem poder ir ao estádio, pudesse ver todos os 900 minutos dos dez jogos da rodada.

O Campeonato Inglês é uma das ligas mais bem vendidas do planeta. Se o esporte agora é global e vai entrar nas TVs de todo o mundo, tratam de caprichar no tão chamado "produto". É o futebol que mais entrega entretenimento. Goste ou não, é do que se trata, afinal. Aqueles 22 caras chutando uma bola concorrem com a mais nova série da Netflix, grandes festivais de cinema no streaming, reality shows para todo e qualquer gosto, lives de cantores famosos, debates e palestras no Youtube. Precisa ser bom.

Quem confirma é Gary Lineker, ex-artilheiro da seleção inglesa, hoje comentarista, que escreveu no Twitter há alguns dias. "Eu gosto do jogo moderno. Altamente técnico, linhas altas malucas, jogado desde a pequena área, em alta pressão. Às vezes são meio loucos, mas é fascinante e divertido de assistir. E traz gols".

Neste final de semana, logo cedo, James Rodríguez marcou dois em nova vitória do Everton, e a tarde (no horário brasileiro) começou com Leeds x Manchester City, o esperado encontro entre dois ícones do futebol: Marcelo Bielsa e Pep Guardiola, seu seguidor assumido. O jogo terminou 1 a 1, e mostrou dois times decididos a vencer, muitas chances de gol e um placar realmente aberto até o fim, com todas as ideias dos técnicos impressas, marcadas no campo. O duelo precedeu uma sequência de Gre-Nal, Palmeiras x Ceará e Bragantino x Corinthians, que fechou a noite com um empate sem gols.

No almoço de domingo, o Tottenham de José Mourinho foi até Old Trafford enfrentar o Manchester United de Solskjaer e fez seis. Isso mesmo, 6 a 1, lá dentro. Passando um pouco das três, o atual campeão do mundo, o Liverpool, visitou o Aston Villa e levou sete. SETE. A goleada se confirmava quando a bola começava a rolar para o horário nobre do Brasileirão. No Maracanã, o Flamengo remendado por conta da Covid-19 (além de jogadores, primeiro o técnico, e depois o auxiliar contaminados) venceu um desfalcado Athletico, enquanto no Couto Pereira houve empate entre Coritiba e São Paulo.

Se o futebol está reduzido ao entretenimento individual e à relação entre sofá e televisão, por que mudar para o Brasileirão quando bate quatro da tarde? À parte os torcedores envolvidos nos dois jogos (e olhe lá), programa por programa de TV, o público vai escolher qual estiver melhor.

Vale destacar que não se trata de uma comparação exatamente entre o futebol brasileiro e o futebol inglês, até porque Salah, Mané, Son e tantos outros nasceram bem longe da ilha onde vivem. A capacidade financeira é a estrutura dessa diferença, e o êxodo de jogadores, no nosso caso, é cruel demais. Não há dúvidas que um Brasileirão com Alison, Fabinho, Lucas Moura, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison já seria um Brasileirão com mais capacidade técnica. Até o João Pedro, uma das grandes relevações por aqui, hoje joga a segunda divisão de lá. Vivemos um torneio de aspirantes, nosso campeonato nunca é o fim.

O que essas semanas de pandemia têm feito é nivelar os jogos de todo o planeta à mesma experiência, e então tornar mais evidente o desnível. No domingão em casa, são onze para cada lado num encontro em que não fazem diferença o local e o entorno. Não há o pertencimento, o senso de comunidade. São só os atletas correndo na televisão, quarta, domingo, quarta, domingo. E o futebol brasileiro, independentemente das questões econômicas, precisa responder.

Como no programa de auditório, encontrar um jeito para que não troquem de canal.