Hamiki, sensação no Borussia, não sabe se voltará ao Real

O emprestado do Dortmund, Achraf Hakimi não tem um novo contrato com o Real Madrid. Uma reportagem do jornal Marca garantia que o lateral marroquino firmou um acordo com o clube espanhol até 2023. Porém seu agente negou a informação.

"Não há nenhum fundamento [na notícia do Marca]", disse Alejandro Camano em entrevista exclusiva à Goal e ao SPOX. "Seu contrato no Real Madrid ainda é o mesmo que negociamos em 2017 e vai até 2022".

Camano ainda afirmou que só discutirá uma renovação com o clube merengue após a covid-19 já estiver controlada. Temos que esperar. Depois dessa miséria (o surto de coronavírus), sentaremos juntos com o Real Madrid e o Borussia Dortmund".

O marroquino vem impressionando com boas atuações no Borussia e é titular indiscutível de Lucien Favre. O time aurinegro, por sinal, é um dos candidatos ao título alemão nesta temporada. O clube de Dortmund não levanta a Salva de Prata desde 2011-12.

Em 22 partidas na Bundesliga, Hakimi marcou três gols e deu 10 assistências. Na Liga dos Campeões ele soma outros quatros tentos em oito jogos. Suas atuações chamaram a atenção de outro clubes como Bayern, Juventus e PSG.

Caso Zinedine Zidane não conte com ele para a próxima temporada, o Borussia está confiante na permanência do lateral direito. Mas o próprio jogador já expressou seu desejo de voltar à Madri.

"O Real Madrid é o clube que eu chamo de lar", afirmou Hakimi ao Telefoot. "Eu realmente me diverti lá e joguei muitos jogos por lá. Se o Madrid quiser que eu volte, eu voltarei. E se não, terei que escrever o próximo capítulo em outro grande clube".

Refletindo sobre sua decisão de se mudar para Dortmund, Hakimi disse: "Quando paro e penso, percebo que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, porque estou jogando e me desenvolvendo como jogador, e é isso que eu precisava estar fazendo".