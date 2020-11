Gabão teme ficar sem Aubameyang por confusão em aeroporto!

No último domingo, a Seleção do Gabão teve de dormir no aeroporto por conta de um problema burocrático com os exames do coronavírus, justamente quando se dirigia a Banjul para enfrentar a Gâmbia em uma partida que acabou perdendo por 2 a 1.

Depois de retornar a Londres, o Arsenal viu que a condição física de seu astro Pierre-Emerick Aubameyang estava longe de ser boa. Agora a raiva dos 'Gunners' é tão grande que podem até impedir o atacante de voltar a jogar com sua seleção.

O fato foi apontado por Patrice Neveu, treinador do Gabão, em poucas palavras à imprensa local recolhidas pela 'AS': “O Arsenal convocou Pierre-Emerick. Depois de o ver nestas condições, acabou... Não vão deixá-lo voltar e não só ele, vai acontecer com outros jogadores de outros clubes”.

Neveu continuou: "É compreensível. São jogadores do mais alto nível e quando vão com as suas seleções devem ter um mínimo de conforto. Todos os jogadores tentaram dormir no chão do aeroporto. Imagine se Aubameyang, que recebe mais de um milhão de euros por mês, se lesionasse".

"O Arsenal pode estar furioso com o que aconteceu. Ver o seu jogador dormindo no chão", acrescentou o treinador gabonês. No entanto, os regulamentos da FIFA obrigam os clubes a liberar jogadores para irem para suas seleções.