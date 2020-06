Gabi Fernández anuncia saída do Al Sadd: vem aí um nobo braço direito de Simeone?

É oficial. Gabi não continuará em Al Sadd. Ele coloca fim à sua passagem pelo Catar apenas alguns anos depois de ter partido.

"Quero comunicar que não continuarei no Al Sadd depois de 30 de junho. Quero agradecer a todos os trabalhadores, colegas, treinadores e torcedores por como eles me trataram nesses dois anos em que se tornaram minha família. Desejo a todos o melhor no futuro", anunciou Gabi em seu perfil oficial do Instagram.

O jogador de futebol de Madri, que completa 37 anos em 10 de julho, ingressou no Al Sadd em julho de 2018, depois de terminar sua carreira no Atlético de Madrid, time em que ele foi formado e em cujo primeiro time jogou por dez temporadas em três etapas, nas quais conquistou seis títulos.

No Al Sadd, no Catar, onde jogou ao lado do ex-jogador do Barcelona, Xavi Hernández, agora treinador do clube do Catar, Gabi conquistou três títulos: a Liga do Catar 2018-19, a Copa do Sheikh Jassim 2019 e a Copa do Catar 2020.

O meio-campista, que não revelou quais serão seus próximos passos, foi colocado nos últimos meses no lugar de integrante da equipe técnica do Atlético de Madrid. Na próxima temporada, Simeone fica sem seu segundo homem, seu compatriota Germán 'Mono' Burgos, que inicia uma carreira solo. Resta saber se, de fato, o ex-capitão se torna o braço direito de Cholo.