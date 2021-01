Autor dos dois gols do título na final da Copa Libertadores diante do River Plate em 2019 e vice-artilheiro do Flamengo na atual temporada, Gabigol ainda não completou um jogo inteiro com Rogério Ceni.

Dos 15 jogos do atual comandante a frente da equipe, o camisa 9 participou de 10 deles, foi substituído em 9 oportunidades e começou 1 partida no banco de reservas. A única exceção foi a partida contra o Bahia, no Maracanã,na ocasião, o atacante foi expulso.

Na derrota para o Athletico-PR, no último domingo (24), Gabigol foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo para a entrada de Pedro. Aos 34, no entanto, Rogério Ceni tirou Arrascaeta e colocou mais um centroavante em campo, o garoto Rodrigo Muniz.

Na coletiva de imprensa, Rogério Ceni foi questionado sobre a troca e explicou porque entende que Muniz pode jogar com Pedro, mas Gabigol não.

"O Problema é que Pedro e Gabigol, posso colocar os dois juntos mas eu nao consigo ter a recomposição defensiva. Os dois quebram um galho, mas não são marcadores. O Muniz já tem a parte de chegar na área, cabeceio, mas consegue recompor, fazer um lado de campo. O Pedro não faz o lado do campo, o Gabigol não faz o lado do campo, o Muniz já consegue. Na hora de recompor, ele consegue fazer essa recomposição lateral".

Curiosamente, o segundo gol do Athlético-PR saiu de bola perdida no ataque e uma recomposição mal feita pelo time Rubro-Negro. Com a derrota, o Flamengo perdeu a chance de seguir na cola do Internacional, que venceu o seu confronto contra o Grêmio e abriu sete pontos de diferença.

O Flamengo ainda pode diminuir essa vantagem, caso vença o Grêmio, na próxima quinta-feira (28). A partida é um confronto adiado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.