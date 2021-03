Flagrado em cassino clandestino, Gabigol é levado a delegacia

Gabigol vive polêmica neste domingo após ser flagrado durante a madrugada em um cassino clandestino na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

O atacante do Flamengo estava junto com o cantor MC Gui no local, onde havia aproximadamente 200 pessoas. A aglomeração motivou denúncias à polícia.

O delegado Eduardo Brotero concedeu entrevista a 'Globoesporte' e contou que vizinhos relataram uma suposta festa. Ao chegar ao local, as autoridades constataram que havia um cassino clandestino em funcionamento.

Segundo informação de 'GloboNews', todas as pessoas flagradas no local foram levadas à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública. Após prestarem depoimentos, todos foram liberados. Os responsáveis pelo evento poderão responder por crime contra a saúde pública e jogo de azar.

Enquanto os jovens do Flamengo se preparam pensando no clássico deste domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o time tem férias com fim previsto para essa segunda-feira.

O pior momento da pandemia no Brasil

O Brasil vive a fase mais crítica desde o começo da pandemia, contabilizando o total de 11.439.250 casos e 277.216 mortes por Covid-19.

Nos últimos dias, o número de mortes registradas a cada 24h tem girado ao redor de 2 mil, quebrando recordes frequentemenet. Em diversos estados, hospitais vivem seu momento mais complicado com a falta de leitos de UTI, o que vem ocasionando mais óbitos.

Diante desse contexto, algumas regiões adotaram medidas mais restritivas, como o lockdown, e há federações estaduais cogitando interromper as atividades do futebol, algo que a CBF descarta.