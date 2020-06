Gabigol faz novo dread e torcida “sofre” por sósia

Gabigol mudou seu corte de cabelo mais uma vez, mas quem foi parar nos assuntos do momento no Twitter não foi ele, mas sim seu sósia, conhecido pela torcida como Gabigordo. Os internautas estão preocupados com o fato de que ele vai ter gastar dinheiro para acompanhar a "cabeleira" do atacante do Flamengo, em meio a uma crise que afetou os sósias do futebol.

O jogador tem um grande histórico de mudanças em seu visual ao longo da carreira. Mas nos últimos tempos, como bem estão destacando algumas pessoas, ele tem que pensar que o assunto não diz respeito somente a ele, mas sim ao seu sósia, que precisa acompanhar suas extravagâncias, e sem receber o mesmo valor mensal do que o atacante.

Desta vez, Gabigol voltou para os dreads - que já tinha adotado em abril - e a internet está preocupada com o bolso de Jefferson Salles, o Gabigordo, já que é um penteado que pode não ser muito barato. Inclusive, em dezembro de 2019, o sósia do jogador gastou R$ 600 e tirou seus dreads no dia seguinte, já que o jogador desistiu do estilo.

Em alguns casos, como o próprio Gabigordo relatou, ele faz parcerias e as idas ao salão saem até mesmo de graça, mas, ao mesmo tempo, ele já disse gastar cerca de R$ 400 por mês para se manter parecido com Gabigol, sem contar as novidades de última hora, como os dreads da vez.

Assim, se solidarizando com o sósia do atacante, as pessoas foram às redes sociais pedir mais consideração do jogador, mencionando, inclusive, o auxílio emergencial do governo para ajudar trabalhadores autônomos durante a crise da pandemia de coronavírus Covid-19. Teve gente até pensando em fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro para Jefferson conseguir acompanhar o ritmo de mudanças de Gabigol.

