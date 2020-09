Gabigol: gol da vitória, irritação no fim e confusão na torcida do Flamengo

Cenas costumeiras no final da partida entre Flamengo e Fortaleza no Brasileirão: com o clube carioca precisando da vitória, Gabigol chamou a responsabilidade, e mesmo fazendo uma partida aquém do esperado, teve uma chance de finalizar sozinho, tirou de Felipe Alves e fez o gol decisivo da partida, dando os três pontos para o Rubro-Negro.

Depois do jogo, entretanto, outra cena chamou a atenção: mesmo após marcar, o atacante saiu irritado de campo e teve de ser acalmado pelo vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, na ida para o vestiário. Com o jogador começando no banco de reservas por opção de Domènec Torrent, alguns já começaram a pensar que, talvez, ele poderia ter saído bravo com o treinador.

Como Gabigol é conhecido pelo temperamento forte, jornalistas e alguns internautas começaram a especular de que o atacante teria ficado insatisfeito com a reserva na partida diante do Fortaleza e teria saído "em protesto", chegando a apontar que o atleta não ficaria em campo para treinar junto dos outros reservas ao fim da partida, como é costumeiro no Flamengo de Dome.

O comportamento do artilheiro seria uma mudança brusca do que aconteceu na última semana, diante do Santos, quando o jogador foi comemorar o gol decisivo junto de Domènec, dando suporte ao treinador durante um período em que o mesmo estava ameaçado. Entretanto, imagens da transmissão dão conta de que o atacante também foi comemorar com o catalão ao marcar contra o Fortaleza.

Assim, não parece provável que a bronca de Gabigol seja com o treinador. Na saída de campo, Diego, entrevistado pelo Premiere, declarou que não havia entendido a reação do artilheiro. "Quando falei com ele, ele estava feliz com a vitória. Não sei nada sobre isso." declarou o jogador, antes de fazer críticas ao estado atual do gramado do Maracanã.

Perguntado na coletiva, Dome também esclareceu que sim, deixou o atacante na reserva por opção técnica, e vai fazê-lo mais vezes se entender que seria a melhor opção para a partida. No meio de semana, diante do Bahia, Pedro fez grande partida substituindo o artilheiro.

Ainda não se sabe porque Gabigol saiu bravo do Maracanã: só o próprio atacante pode esclarecer a situação. As primeiras indicações, entretanto, deixam claro: não temos crise no Flamengo.