Gabigol, Guerrero e Ricardo Oliveira continuam balançando as redes... no PES

Enquanto o futebol não volta no Brasil, os jogos de videogame viram a alternativa para matar a saudade dos clássicos nacionais. E nesta quinta-feira (15), aconteceu a primeira rodada do FC Futebol em Casa, torneio de PES 2020 com craques do futebol representando seus clubes.

E ao longo das três partidas, os centroavantes virtuais decidiram. Pelo grupo A, Bruno Fuchs, do Internacional, venceu Antony, do São Paulo, com direito a show de Guerrero. Mas depois da vitória, o zagueiro do Inter foi derrotado por Gabigol em jogo cheio de gols. Já no grupo B, Guga, do Atlético-MG, venceu Soteldo, do Santos, em partida emocionante com Ricardo Oliveira decisivo.

Os resultados deixaram a tabela de classificação embolada e as vagas para as semifinais seguem abertas. Nesta sexta-feira (15), acontece a segunda e decisiva rodada que definirá quem segue na briga pelo título.

Confira como foram os jogos da primeira rodada:

Bruno Fuchs (Internacional) 3 x 1 Antony (São Paulo)

Na abertura da competição, um dos grandes clássicos do Brasil, que já foi final de Copa Libertadores em 2006. De um lado, o Internacional, representado pelo zagueiro Bruno Fuchs, e do outro o São Paulo, com o jovem Antony no comando do controle.

O tricolor até começou bem, mas em contra-ataque rápido, Guerrero recebeu a bola na entrada da grande área, ganhou a dívida com o zagueiro e mandou uma bomba no ângulo para abrir o placar. O peruano ainda teve tempo de marcar mais um gol ainda no primeiro tempo para deixar o Inter em confortável vantagem.

Na etapa complementar, Antony mexeu no time e voltou melhor. No entanto, o centroavante colorado estava inspirado e acertou mais um belo chute, para anotar o hat-trick. No fim da partida, o São Paulo ainda descontou, mas o jogo já estava decidido.

Guga (Atlético-MG) 2 x 1 Soteldo (Santos)

A primeira partida do Grupo B foi emocionante. Logo no início, Ricardo Oliveira teve duas boas oportunidades de marcar, mas desperdiçou. O Santos então respondeu, com belos chutes de Alisson e Soteldo, mas Victor defendeu.

A etapa complementar começou da mesma maneira, com o centroavante do Galo dando trabalho, mas foi o Peixe que abriu o placar. Após bobeira entre Victor e Réver, a bola sobrou para Marinho empurrar para as redes.

Mas a reação começou aos 33 minutos. Após boa troca de passes, Ricardo Oliveira limpou o goleiro e empatou a partida. Dez minutos mais tarde veio a virada, em mais um gol do atacante ex-Santos. A lei do ex funcionou até no PES.

Gabigol (Flamengo) 4 x 3 Bruno Fuchs (Inter)

Para fechar a rodada, mais um belo jogo entre Flamengo e Internacional. Assim como na vida real, o rubro-negro começou com tudo e logo abriu o placar com Bruno Henrique. Seis minutos mais tardes, Gabigol ampliou com um golaço no ângulo.

Mas Fuchs não se entregou e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com D’Alessandro e Guerrero novamente, em duas bobeiras da zaga.

Mas o Flamengo estava com tudo. Aos 17 minutos Fuchs tentou cortar e fez um gol contra com sua própria versão virtual e Bruno Henrique ampliou aos 31. O Inter ainda teve tempo de descontar com Patrick, mas o rubro-negro saiu com a vitória.