O Flamengo voltou a empatar graças a um gol de pênalti marcado com o uso do VAR. Neste domingo, o Botafogo ganhava por 1 a 0 nos acréscimos quando o Rubro-Negro empatou com Gabigol.

Neste domingo, foi a vez do Botafogo ver dois pontos escaparem da mesma forma. Pedro Raul marcou de voleio para o time visitante aos 94 minutos, mas Gabigol empataria logo depois.

No vídeo acima, você confere como foi o gol do craque do Flamengo.