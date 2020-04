"Gabigol me encanta", diz presidente da Conmebol

Gabigol caiu como uma luva no esquema do Flamengo e também nas graças da torcida. Com gol e muita personalidade o atacante se tornou o grande nome da equipe de Jorge Jesus campeã da Libertadores.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, se declarou fã do futebol do brasileiro em uma entrevista o jornal argentino 'Olé'.

“O jogador que me encanta, que realmente gosto, é o Gabigol. Eu gosto do atacante que tem uma chance e marca o gol. Ele é um daqueles jogadores que define o jogo em um minuto. Eu gosto da personalidade dele, como ele comemora os gols. Falo de coração, do torcedor de futebol”, disse Alejandro Domínguez ao diário 'Olé'.

“Eu sempre digo que bons jogadores jogam 90 minutos e às vezes craque não joga 89 minutos, mas em um minuto resolve o jogo. Essa é a diferença entre craque e bom jogador”, concluiu.