Gabigol se torna o quarto maior artilheiro do Flamengo em campeonatos brasileiros

Ao balançar as redes do Red Bull Bragantino, neste domingo (07), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol atingiu uma marca história. Ele se tornou o 4º maior artilheiro do Flamengo em campeonatos brasileiros ao lado de Romário, com 37 gols.

No primeiro tempo da partida, Gabigol pegou a bola e bateu o pênalti sofrido por Gustavo Henrique. Com categoria, bola para um lado e goleiro para o outro, ele inaugurou o placar do jogo. No segundo tempo,

Gabigol precisou de menos jogos que Romário para alcançar a marca. O atacante anotou os 37 gols em 52 jogos, já o baixinho precisou de 62 partidas para alcançar o feito.

Agora, Gabigol mira Renato Abreu, com 40 gols, Bebeto com 41 e Zico, o maior artilheiro do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, com 135 gols.