VÍDEO: Gabigol garante que Domènec tem a confiança do grupo

O Flamengo recebeu o Grêmio nessa quarta-feira pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e saiu perdendo com gol de Pepê no final de um primeiro tempo que teve domínio intercalado entre as equipes.

A reação do Rubro-Negro veio em uma segunda etapa que teve o time de Renato Gaúcho tentando administrar o resultado. Com menos ímpeto do Tricolor, a equipe de Domènec Torrent marcou em pênalti cobrado por Gabigol após o VAR revisar um lance e flagrar mão de Kannemann dentro da área.

Confira no vídeo a entrevista do atacante flamenguista responsável pelo gol. Ele fala sobre o trabalho do técnico catalão e pede paciência para a evolução do time.

Com o resultado, o Flamengo na 16ª posição com quatro pontos em quatro jogos e o Grêmio ocupa o 5º lugar com seis pontos. No próximo domingo, os cariocas recebem o Botafogo e os gaúchos visitam o Vasco da Gama.