Gabigol, torcedores e mais: o futebol manda o seu apoio a Jesus após positivo para coronavírus

A notícia de que Jorge Jesus, treinador do Flamengo, testou positivo em um dos primeiros exames para ver se está infectado com o novo coronavírus causou preocupação geral. Torcedores, não apenas do Rubro-Negro, e pessoas ligadas ao futebol já estão enviando boas energias para o treinador português – que já perdeu um grande amigo por causa da pandemia.

Ainda serão feitos novos testes para comprovar se JJ, de 65 anos, está de fato com o coronavírus Covid-19. Enquanto isso, nas redes sociais, a solidariedade para com o luso é forte.

E uma das mensagens que repercutiu mais rápido foi de Gabigol. O atacante do Flamengo, que tem excelente relação com o treinador, desejou suas boas energias.