VÍDEO: Gabriel comemora sequência positiva do Corinthians

O Corinthians derrotou o Goiás por 2 a 1 na Neo Química Arena, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Confira no vídeo acima as palavras do volante Gabriel, que concedeu entrevista e analisou o momento do time.

Com o resultado, o Timão chega a 36 pontos e ocupa a nona posição, se aproximando da zona de classificação à Libertadores. No próximo domingo, a equipe paulista visita o Athletico Paranaense pela 27ª rodada.