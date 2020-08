Gabriel evitar falar em favoritismo contra o Palmeiras

Antes de mais um treino do Corinthians no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, Gabriel falou sobre a expectativa para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2020 diante do Palmeiras, marcado para esta quarta-feira (05).

Repórteres lembraram o jogador sobre o fato de ser um dos poucos corinthianos que disputaram as três finais consecutivas do Paulistão em 2017, 2018 e 2019 – os outros são Cássio, Walter e Fagner.

“Estou muito feliz de ser parte desse momento novamente, é o quarto ano consecutivo disputando o título paulista. Eu sempre disse que é o campeonato estadual mais competitivo, com times mais qualificados do Brasil. O trabalho está sendo bem feito, estamos numa crescente. Mas questão de favoritismo deixamos mais para a imprensa. Estamos concentrados e focados em fazer nosso papel, apenas jogar futebol e buscar esse título do começo ao fim”, avaliou.

Confira as imagens do vídeo, que apresenta o depoimento do jogador na véspera da decisão contra o rival.