Gabriel Jesus chama Guardiola de "gênio" e foca em ganhar a Champions

Gabriel Jesus é o protagonista do Manchester City. Ainda mais depois da lesão de Agüero. Semanas tão vibrantes estão se aproximando para o atacante brasileiro, que em 'Globoesporte' admitiu que a Champions tira seu sono e falou palavras bonitas sobre Pep Guardiola, a quem ele não hesitou em classificar como "gênio".

"Todo mundo que trabalha ou trabalhou com ele pode confirmar que ele resolve tudo taticamente. Ele acorda, faz coisas que você não espera e o time ganha de 5 a 0. Ele é um gênio do futebol. Ele gosta de trabalhar com jovens, gosta de ensinar", ele comentou.

Além disso, brincando, ele falou sobre até que ponto o perfeccionismo vai: "É muito intenso e muito bom, mas às vezes é muito. Muita água mata as plantas também, mas é uma boa água".

O Liverpool já é oficialmente campeão da Premier League, mas Gabriel Jesus não hesitou em reconhecer que, há tempos, seu foco está na competição continental. "Estamos com a cabeça na Champions há muito tempo, estamos totalmente focados", assegurou, embora não tenha esquecido que ainda não está nas quarta: "Antes de pensar em ganhar, é preciso vencer o Real Madrid".