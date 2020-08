Gabriel Jesus tem caminho aberto para decidir pelo City na Champions

E Gabriel Jesus deve realmente receber a oportunidade de uma sequência de jogos na reta final da Liga dos Campeões da Uefa: segundo 'The Guardian', Sergio Aguero já admite que não vai conseguir se recuperar de lesão a tempo para retornar antes do final da temporada e não deve mais atuar na competição.

Depois de deixar um jogo contra o Burnley, pela 30ª rodada da Premier League, sentindo dores, exames constataram que o argentino realmente havia sofrido uma lesão no joelho e poderia desfalcar o Manchester City por tempo indeterminado.

A esperança de Aguero era poder voltar já contra o Real Madrid, no jogo de volta das oitavas de final, neste começo de agosto, mas o atleta continua distante da recuperação e sua presença nas próximas etapas da Champions - caso a equipe se classifique - está cada vez mais improvável.

Quem deve aproveitar a vaga que era do atacante é Gabriel Jesus: o brasileiro vem fazendo uma excelente Liga dos Campeões, decidindo na ida e na volta para eliminar o Real Madrid, nas oitavas. Agora, quer continuar a boa fase, ser mais "matador" e finalmente conquistar o título da UCL.

Em uma competição estranha onde várias equipes tradicionais já estão fora e seis dos oito times que participam das quartas de final nunca venceram o torneio, o Manchester City desponta como um favorito, mesmo sem ter uma "camisa" das mais fortes, naqueles velhos clichês do futebol.

Gabriel Jesus está no epicentro disso: suas duas atuações de gala contra o Real Madrid serviram para eliminar um time fortíssimo e que parece ter a tradição de sempre ir avançando silenciosamente na Champions, chegar nas fases finais e ser campeão. Foi, acima de tudo, a camisa mais forte do futebol europeu neste momento caindo para um rival que não tem a mesma tradição no torneio.

Nas quartas de final, o time enfrentará o Lyon, com mais uma oportunidade para o brasileiro decidir na Liga dos Campeões: Jesus é hoje, empatado, o terceiro lugar na briga pela artilharia da competição, em sua temporada mais goleadora no torneio. E fez isso chamando a responsabilidade e decidindo contra adversários complicados, sem precisar mudar seu estilo de jogo... tudo que parece ter faltado para o jogador em outras campanhas.

O caminho está aberto: Gabriel Jesus tem a oportunidade, os companheiros de time e a confiança de Pep Guardiola para brilhar nesta reta final de Champions.