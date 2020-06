Gabriel Jesus, confiante para buscar dois títulos

O Manchester City está no segundo lugar da Premier League, mas com uma desvantagem praticamente impossível de ser revertida em relação ao Liverpool. No entanto ainda restam a Champions League e a FA Cup.

Gabriel Jesus reconhece que o principal título nacional já é algo fora dos objetivos. "Quando retornarmos, sabemos da situação. É um momento duro na Premier League e é muito difícil que vençamos a Liga, mas ainda temos mais dois troféus pelos quais lutar e vamos tentar vencer o máximo possível de jogos", disse o brasileiro em entrevista aos meios oficiais do clube.

As datas da FA Cup foram confirmadas nesta sexta-feira. A equipe do City vai enfrentar o Newcastle em St James' Park no domingo, dia 28 de junho. Caso avance, as semifinais estão provisoriamente agendadas para o fim de semana dos dias 11 e 12 de julho, com a final da FA Cup a ser jogada em 1º de Agosto.

Guardiola, engenhoso

O atacante também destacou o trabalho de Pep Guardiola: "O conceito é sempre o mesmo. Uma ou duas coisas mudaram, mas eu não vou revelar". Além disso, destaca que o técnico "é criativo e intenso, então ele sempre tem formas de fazer os jogadores funcionarem".

"Quando retornarmos, sabemos da situação. É um momento duro na Premier League e é muito difícil que vençamos a Liga, mas ainda temos mais dois troféus pelos quais lutar e vamos tentar vencer o máximo possível de jogos", acrescentou Gabriel Jesus.

Treinos em casa

Gabriel Jesus destacou a importância dos treinamentos caseiros. "Todo mundo que me segue nas redes sociais pôde ver que eu continuei treinando durante a quarentena, porque a gente não podia prever quando estaríamos de volta", disse.

"Eu espero que tudo volte ao normal, porque foi estranho o mundo parar nessa pandemia", declarou o brasileiro.

O atacante especificou como foi seu trabalho em casa: "Eu trabalho com o André (Cunha, preparador físico) e a equipe do clube. Eu sempre deixei claro a ele que não queria nem mais nem menos do que o que já faço no clube".

"Eu quero fazer o que precisar, e sempre conseguimos coordenar isso com as instruções do clube. Ajudou bastante, especialmente durante esse período. Eu treinei todos os dias por ligações de vídeo e isso foi muito importante", concluiu Gabriel Jesus.