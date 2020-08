Gabriel Jesus supera médias de Ronaldo e Adriano na Champions

Gabriel Jesus foi o grande nome do Manchester City na eliminação do Real Madrid na Champions League. Ele aproveitou os dois erros de Varane para dar a assistência para Sterling abrir o placar e para marcar o segundo. No jogo de ida, já havia marcado um gol contra os espanhóis e forçou a expulsão de Sergio Ramos.

"Ele é o melhor jogador desse tipo de jogo. Gabriel foi o homem destes dois jogos. Marcou em Madrid e depois hoje deu uma assistência e marcou um gol. Gabriel sempre ajuda com mais do que gols, mas para um atacante é importante marcar. Para grandes jogadores, é importante mostrar isso no palco maior. Ele já fez isso duas vezes e deu um grande passo para dizer: ‘Aqui estou, posso ganhar jogos sozinho", avaliou Pep Guardiola após a partida.

Além das atuações fundamentais para o time, seus gols o levaram a atingir uma marca pessoal que iguala números de ex-craques compatriotas. Ronaldo e Adriano também chegaram a 14 gols pela competição europeia, mas o atacante de 23 anos do Manchester City precisou de menos partidas para alcançar esse número.

Enquanto o 'Fenômeno' disputou 40 jogos para balançar as redes 14 vezes, o 'Imperador' entrou em campo 27 vezes para igualar essa marca. Aproveitando a lesão de Agüero, Gabriel Jesus chegou a 14 gols em 22 partidas pela Champions League.