Gabriel Jesus celebra gol e lamenta chances desperdiçadas contra o Liverpool

Manchester City e Liverpool fizeram um dos jogos mais esperados da rodada. Muita intensidade dos dois lados e poucos gols, no fim, empate em 1 a 1.

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista após a partida e teve palavras positivas para Gabriel Jesus, que voltou a marcar gol após se recuperar de lesão. O brasileiro também comentou sua própria atuação e o gol em jogada sobre Alexander-Arnold.

"Sim, foi uma jogada incrível de todos. Quando jogamos assim, temos mais chances. Kevin controlou a bola e me achou na área, dominei e finalizei. Em situações assim, preciso tentar (coisas diferentes). Os atacantes precisam tentar coisas diferentes, e marquei o gol", disse o jogador.

Apesar da jogada com gol, Gabriel Jesus teve pontos negativos a observar. "Temos que vencer todos os jogos que jogamos aqui (no Etihad). Temos que controlar mais, jogar mais, atacar como atacavamos no passado e tentar marcar. O resultado não é bom para nós e talvez seja bom para eles, mas temos que lutar até o fim porque ainda faltam muitos jogos", comentou.

O time de Pep Guardiola agora é o décimo colocado na tabela, com 12 pontos em sete partidas disputadas, tendo um jogo atrasado. Na próxima rodada, após a parada para a data FIFA, o Manchester City visita o Tottenham.