Gabriel Jesus promete voltar futuramente ao Palmeiras e faz autocrítica: “preciso finalizar melhor”

Gabriel Jesus é um dos melhores atacantes brasileiros - e do mundo - na atualidade. Jogando pelo Manchester City, líder da Premier League, já a quatro anos, o atleta é um dos homens de confiança de Pep Guardiola e vem se tornando cada vez mais fundamental para o jogo da equipe inglesa fluir.

Mas se o atacante vem tendo sucesso no futebol de clubes - desde o tempo de Palmeiras, onde foi campeão do Brasileirão em 2016 -, não chegou a convencer tanto na seleção brasileira. O jovem até vem tendo bons números no todo, mas ficou marcado por passar a Copa do Mundo de 2018 em branco, sem conseguir balançar as redes.

Por mais que Jesus tenha sido importante no time comandado por Tite, muitos afirmam que se o atleta tivesse tido melhor desempenho como finalizador, o Brasil poderia ter ido mais longe. É claro: o problema não foi só esse e o jogador já teve uma boa Copa América em 2019, marcando nas semifinais e na final do torneio. Mesmo assim, ele está focado em melhorar.

"Eu sempre acreditei em mim, no meu trabalho, pois sou muito dedicado. A Copa da Rússia não foi o que eu esperava, mas ainda assim foi uma grande experiência. Eu dou o meu melhor aqui em Manchester, pois quero continuar sendo convocado para a seleção, estar no Qatar em 2022, evoluir e ver um final diferente do que aconteceu em 2018." revelou o atacante, em entrevista concedida ao 'The Guardian'. "Eu acho que estou jogando bem, mas admito que preciso finalizar melhor. As vezes, dou um passe quando tenho que chutar, ou algo do tipo, mas ainda tenho tempo para evoluir."

Campeão olímpico em 2016, Gabriel Jesus já escreveu seu nome na história da seleção brasileira, mas evidentemente quer estar presente em uma possível conquista do hexa, em 2022. Mas essa não é a única pendência que o atacante ainda quer "pagar" no futebol.