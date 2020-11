Gabriel Jesus vibra com retorno e "finalização incrível" contra o Olympiacos

O Manchester City não teve dificuldades para bater o Olympiacos pela terceira rodada da Champions. Além da vitória, o time de Guardiola tem outra boa notícia, a volta do atacante Gabriel Jesus. O atacante entrou no segundo tempo após 43 dias afastado dos gramados por uma lesão muscular.

Jesus recebeu na área, balançou para cima da marcação e bateu praticamente sem ângulo, marcando o segundo gol do time inglês. O City de Guardiola é o líder do Grupo C.

Confira no vídeo acima o que disse Gabriel Jesus após a partida!