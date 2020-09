O jovem reforço do Arsenal, Gabriel Magalhães (22), por quem os 'gunners' pagaram algo em torno aos 30 milhões de euros ao Lille, falou sobre a sua chegada ao Emirates.

O zagueiro brasileiro falou sobre as negociações e a importância de Edu, diretor do clube, para sua chegada aos Gunners - além de uma ligação especial de Mikel Arteta, técnico da equipe.