Gabriel, o plano 'B' do Real Madrid

Os problemas na zaga fazem o Real Madrid buscar soluções no mercado. Com Varane e Ramos como titulares, e um Militão que não terminou de convencer, os 'meregues' procuram reforços.

O principal candidato é Dayot Upamecano. No entanto, nas últimas semanas a sua contratação se complicou devido ao interesse do Bayern de Munique.

Mas o Real Madrid estuda outra alternativa. Uma muito mais barata que o jogador do RB Leipzig e que conta com a benção de Juni Calafat, Gabriel Magalhães.

O zagueiro do Lille é um dos jogadores mais promissores da Ligue 1. Canhoto, complementaria Varane e Ramos, ambos destros, para ser um substituto de garantias dos titulares.

Assim, de acordo com o diário 'AS', o Real Madrid poderia optar diretamente por Gabriel, que chegaria por aproximadamente 20 milhões de euros, um valo mais acessível do que o de Upamecano.

No entanto, o Real terá que enfrentar o Chelsea para contratar um jogador querido pelo conjunto 'blue' há meses e pelo qual já negocia.