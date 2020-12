Gabriel Paulista admite vontade de defender a Espanha na Euro

Gabriel Paulista, zagueiro do Valência, obeteve o passaporte espanhol e sonha em defender o país na Eurocopa.

"Vou continuar trabalhando muito com a camisa do Valencia e espero chamar a atenção do treinador. Quero jogar pela seleção nacional e disputar uma Eurocopa defendendo a Espanha", disse o defensor do Valência.

"Não tenho palavras para agradecer a este clube e a todos os torcedores pela forma como me trataram desde o meu primeiro dia aqui. As pessoas têm um carinho muito grande por mim. Isso me dá mais forças, mais vontade de trabalhar e mais vontade de lutar por este escudo. Quero continuar muitos anos no Valencia, lutando até o dia em que não puder mais correr. Quero curtir a cidade e o país que são incríveis", completou.

