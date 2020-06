Gabriel Paulista, desfalque importante contra o Real Madrid

O técnico do Valencia, Albert Celades, divulgou a lista dos 23 convocados para o jogo desta quinta-feira contra o Real Madrid, em que a perda do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista permanece, enquanto Geoffrey Kondogbia é a novidade, ausente no último jogo por sanção.

Os problemas físicos de Paulista já o impediram de jogar no último jogo contra o Levante e o zagueiro não se recuperou a tempo, então Celades terá que compor novamente um eixo de zaga circunstancial, já que Ezequiel também se lesionou por muito tempo. Garay.

O lateral internacional Jose Luis Gayá, por outro lado, entrou na convocatória, apesar de ter vindo apresentando alguns problemas físicos nesta semana. Além disso, o meia Geoffrey Kondogbia é a novidade depois de cumprir a penalidade.

A lista é composta pelos jogadores Cillessen, Jaume Domènech, Jaume Costa, Gayà, Mangala, Diakhaby, Florenzi, Wass, Thierry Correia, Hugo Guillamón, Parejo, Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler, Ferran, Guedes, Cheryshev, Kang In, Rodrigo, Maxi Gómez, Gameiro, Sorbino e Manu Vallejo.