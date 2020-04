Gabriel Paulista doou 5 mil cestas básicas ao bairro onde cresceu

O jogador do Valencia, Gabriel Paulista, distribuiu nas últimas semanas um total de cinco mil cestas básicas e três mil ovos de chocolate no humilde bairro de Jardim Eledy, na cidade de São Paulo.

O atleta nasceu no bairro Jardim Mitsutani, ao lado do Jardim Eledy, e começou a jogar no Esporte Clube Eledy, um time modesto ao qual distribui material de treinamento e roupas todos os anos, além de pagar viagens para a disputa de torneios.

Devido ao impacto da crise da Covid-19, Gabriel Paulista adicionou cestas de alimentos e ovos de chocolate às suas doações deste ano. Quem distribuiu tudo foi os jogadores do EC Eledy, equipe que ele patrocina e que usa seu nome na camisa.