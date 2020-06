Gabriel Paulista retornou aos gramados nesse domingo na vitória por 2 a 0 contra o Osasuna após longa recuperação de seu problema físico.

O zagueiro do Valencia nascido no Brasil teve um entorse no tornozelo confirmado em fevereiro após partida contra o Atlético de Madrid.

Confira no vídeo o depoimento do jogador após sua volta a campo pelo time espanhol.