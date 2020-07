VÍDEO: Gabriel Pec comenta sobre renovação e chances no Vasco

O Vasco acertou a renovação de cinco Meninos da Colina nesta semana. Aos 19 anos, Gabriel Pec é um desses nomes em que a diretoria alvinegra aposta e assinou até 2024. O atacante vive um início de carreira com boas expectativas no clube, ganhando espaço aos poucos no time treinado por Ramon.

"Queremos trabalhar esses garotos tanto dentro de campo, dando retorno técnico, como fora. Estamos trabalhando com esse processo de renovação, já foram com alguns atletas que assinaram e esperamos continuar com esses atletas que pertencem ao clube e que isso se torne uma marca registrada do Vasco. Essa utilização dos meninos para que eles possam ajudar no profissional e serem cada vez mais utilizados e valorizados", comentou o Diretor Executivo André Mazzuco.

O clube também ampliou o vínculo do zagueiro Ulisses e do lateral-direito Cayo Tenório até 2022, do volante Bruno Gomes até 2023 e do atacante Vinícius até 2024.

Confira o vídeo em que o jovem gabriel Pec fala sobre a renovação e comenta sobre as oportunidades que vem recebendo durante amistosos de preparação do Campeonato Brasileiro.