Gabriel Pec fala sobre empate e elogia Marcelo Cabo

O Vasco empatou em 2 a 2 com o Nova Iguaçu pela tereceira rodada do Campeonato Italiano. O destaque do lado vascaíno foi o meia Gabriel Pec.

Após a partida, Pec avaliou o desempenho da equipe e rasgou elogios ao novo comandante, Marcelo Cabo.

"Acho que a gente começou muito bem. Fomos pra cima do adversário, eu abri o placar, fui feliz. Infelizmente sofremos o empate, mas eu pude fazer a virada ali e a gente não soube aproveitar muito e tomamos o empate. A gente já nota uma evolução muito grande no nosso time, onde a gente propôs o jogo, só que faltou melhorar no último terço", avaliou o jogador.

Sobre Cabo, o jogador disse: "Ele já chegou me dando confiança para jogar. Pediu para eu sempre flutuar nas costas dos adversários, para eu pegar a bola e virar de frente com espaço e não ficar isolado na ponta, aberto. Pediu para eu jogar mais por dentro e tocar mais na bola e para pisar mais na área, como foi no meu primeiro gol. A bola rebateu e eu pude fazer o gol. Muito feliz e já notamos que teve uma grande diferença. Mostrou que ele quer que a gente jogue no campo do adversário sempre e que proponha o jogo".

