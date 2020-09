Gabriel se agiganta na Libertadores: Palmeiras dos meninos é o maior acerto de Luxemburgo

O Palmeiras conseguiu uma importante vitória nessa quarta-feira (16). O time de Vanderlei Luxemburgo foi até La Paz e venceu o Bolívar por 2 a 1. Mais uma vez, os jovens da base palestrina - e em especial Gabriel Menino - foram importantes para dar mais um resultado positivo ao clube paulista. A utilização desses "meninos" tem sido o maior trunfo de Vanderlei Luxemburgo à frente do Verdão em 2020.

Desde o início do ano, os jovens da base palmeirense participaram diretamente de quase 25% dos gols palmeirenses. O Verdão anotou 41 tentos nesse período. Gabriel Menino marcou seu primeiro gol, mas já tinha dado três assistências. Patrick de Paula balançou a rede duas vezes, já Gabriel Verón marcou dois gols e deu outras duas assistências. São números impressionantes para jovens com menos de 21 anos em um dos clubes mais vitoriosos na última década do Brasil.

O Alviverde vinha de uma sequência de anos em que era criticado por contratar muitos nomes de expressão e não dar valor à base do clube, que é considerada uma das melhores e mais prolíficas do Brasil. Vários treinadores passaram pelo banco de reservas nesse período, mas a falta de minutos para os jovens era uma constante e quem mudou isso foi o tão criticado Vanderlei Luxemburgo.

O folclórico treinador, chamado por muitos de "ultrapassado", investiu sua confiança nos promissores jovens, já que os medalhões da equipe não correspondiam à altura das expectativas criadas. Especialmente após a pausa para a pandemia, os jovens começaram a ganhar mais espaço e a prova clara do protagonismo e personalidade deles ficou evidenciada na cobrança do último pênalti que deu o título de campeão paulista ao Palmeiras. O jovem Patrick de Paula, de apenas 20 anos à época, foi à bola e converteu a cobrança.

O jogo na altitude de 3.640 metros de La Paz, como aconteceu na quarta-feira (16), torna todas as missões mais difíceis quando não se está acostumado a jogar nessas condições. Por isso, o que se viu foi um Bolívar com grande posse de bola (63%) e em grande parte no campo defensivo do Palmeiras. Porém, a disparidade técnica se refletiu no placar e até mesmo no número de finalizações. O time brasileiro finalizou 14 vezes, embora os bolivianos tenham arrematado 17 vezes, porém, o Verdão acertou o alvo oito vezes, enquanto os donos da casa acertaram a mira em apenas três ocasiões.

Willian abriu o placar de pênalti para o Palmeiras. Aos 15 do segundo tempo, durante a chamada "fase perigosa" do jogo, o jovem Gabriel Menino, de apenas 19 anos, recebeu uma bola na intermediária e arriscou um chute. O 'tirambaço' teve endereço certo e entrou no ângulo do goleiro Rojas, que nada pode fazer.

O belo gol do jovem serviu para tirar a tensão que uma partida em condições adversas traz. Um gol que lembrou os palmeirenses de outro jogo tenso (em outro contexto obviamente) contra o Colo-Colo, do Chile, também na Libertadores, em 2009, quando Cleiton Xavier arriscou um chute de muito longe e selou a vitória palmeirense, que curiosamente também estava sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

Embora o futebol apresentado ainda seja um grande ponto de crítica dos palmeirenses com Luxa, é inegável a importância do treinador, que verdadeiramente abriu espaço para os jovens da base ditarem o ritmo e imporem seu protagonismo dentro do elenco recheado de estrelas que é o do Palmeiras.