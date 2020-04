Gabriel Veron é alvo de gigantes da Inglaterra, diz site

Gabriel Veron é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Aos 17 anos, o atacante do Palmeiras já desperta o interesse do gigantes da Premier League.

De acordo com o site 'Sports Illustrated', clubes como Chelsea, Manchester City e Manchester United acompanham o jogador e poderiam tentar uma investida já na próxima janela.

Veron ganhou notoriedade ao ser campeão e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, realizada em 2019. O atacante tem apenas dez jogos com o time principal do Palmeiras e dois gols marcados.

O seu contrato com o time paulista vai até 2024 e o seu valor de mercado é de aproximadamente 22,5 milhões de euros (R$ 129 milhões).