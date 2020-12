Gabriel Verón pode desfalcar Palmeiras na Libertadores por lesão?

O Palmeiras tem um problema inesperado para a sequência da temporada. O atacante Gabriel Verón teve uma lesão na coxa direita constatada e será desfalque nesta quarta-feira, 30, quando o Alviverde enfrenta o América-MG, fora de casa, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

No início de janeiro, no dia 5, o Palmeiras começa a disputa contra o River Plate por uma vaga na final da Libertadores e o clube já se preocupa com a possível ausência de Verón no jogo de ida, que será na Argentina. A partida de volta está programada para o dia 12 de janeiro.

Verón deixou o gramado do Allianz Parque neste domingo (27) aos prantos. No segundo tempo da vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, o jovem atacante sentiu dores na coxa e foi substituído por Gustavo Scarpa.

Segundo o Globo Esporte, o atleta já começou a tratar a lesão e a previsão é que ele esteja disponível daqui a três semanas. Desta forma, seria desfalque certo para o primeiro jogo contra o River Plate e dúvida para o segundo confronto. Confira a lista de jogos que o jovem atacante desfalca o Palmeiras:

30/12/2020: América-MG x Palmeiras (Copa do Brasil) 05/01/2021: River Plate x Palmeiras (Libertadores) 09/01/2021: Sport x Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

O Alviverde terá uma maratona de jogos no mês de janeiro e qualquer ausência, seja por lesão, Covid-19 ou suspensão, certamente atrapalhará os planos de Abel Ferreira. Serão nove jogos em 27 dias, incluindo as semifinais da Libertadores, um clássico contra o Corinthians e uma partida contra o Flamengo. A lista pode aumentar se o Palestra se classificar para a final da competição internacional, marcada para o dia 23.

Para o jogo contra o América-MG, o Palmeiras terá outros desfalques além de Verón. Zé Rafael, com infecção no pé, e Felipe Melo, em fase final de recuperação de uma cirurgia, são ausências certas. Rony e Mayke ainda são dúvidas. Após o empate no jogo de ida, o Palmeiras precisa vencer o time mineiro para chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil.