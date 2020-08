Galatasaray aparece no caminho de Götze

O portal 'FotoSpor' relata que o Galatasaray quer tentar que Mario Götze se torne seu jogador nas próximas temporadas.

Ainda no mês de maio, foi anunciado que o alemão não iria continuar no Borussia Dortmund, onde não tem conseguido se regular em sua segunda fase no clube.

Nesta temporada, Götze disputou 20 partidas, nas quais marcou três gols e deu uma assistência. Seu papel, em todo caso, foi secundário, já que mal desfrutou de 599 minutos de jogo.

O Galatasaray já iniciou contactos há poucos dias com o entorno do jogador, e tudo indica que a primeira resposta foi um "não". No entanto, o clube turco vai continuar tentando até o final do verão.

Götze é um dos grandes alvos do mercado. Ele recebeu muitas ofertas: a última, da MLS, onde o Inter Miami de Beckham se ofereceu dias atrás, mas o alemão descartou essa opção.