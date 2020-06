Galatasaray faz novos exames e não aparece nenhum caso positivo

Boas notícias chegaram da Turquia. O Galatasaray, um dos grandes clubes de Istambu, pode dizer que está livre do coronavírus. Nenhum dos exames realizados mostrou caso positivo.

O Galatasaray está de parabéns. Há uma semana, o clube havia divulgado os resultados dos exames daquela semana e também não havia casos positivos. Agora, após repeti-los (como manda o protocolo), o resultado continuou 100% negativo.

Nenhum jogador, funcionário ou membro do corpo técnico está infectado e, com isso, a volta à normalidade no futebol turco está cada vez mais próxima.