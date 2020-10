Galatasaray perde em apagada atuação de Falcao

O desempenho de Falcao antes de ir com seus companheiros para a Seleção da Colômbia foi bastante discreto. O atacante entrou na segunda parte do jogo do Galatasaray fora de casa contra o Kasimpasa. O único gol veio de Erdogan e o resultado que apareceu no placar final foi 1-0.

Isso não significa que ele não esteja em forma. Se Queiroz confiou nele, é por alguma coisa. Mas, desta vez, ele não conseguiu salvas seus companheiros como fazia em outras ocasiões. A sua participação na Seleção nacional vai ajudar a refrescar suas ideias.

Ele jogou os últimos 45 minutos do confronto e, apesar de se esforçar, não conseguiu balançar a rede. Essa derrota não vem nada bem para sua equipe, que não é a líder da liga turca, posição que é seu objetivo para o final da temporada.

Sua próxima partida, já com as cores da Seleção Colombiana, será contra a Venezuela nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. O seu treinador decidirá se escalará o jogador desde o início para compensar a derrota para o Kasimpasa ou se lhe dará opções desde o banco.