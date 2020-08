As próvaveis escalações para a final entre Coritiba e Athletico Paranaense

O Athletico Paranaense levou a melhor na primeira partida da fase final do estadual graças a um gol marcado no fim do jogo. Com isso, o Coritiba precisa de uma vitória de um gol para levar aos pênaltis ou uma vantagem maior para ficar com o título na partida marcada para as 20h (horário de Brasília) no Couto Pereira.

Confira o vídeo em que Galdezani comentou sobre o fato de ter mais oportunidades de jogar no Campeonato Paranaense. O meio-campista do Coxa é dúvida para o jogo devisivo acredita que o time teve um bom desempenho no duelo de ida contra o Athletico e precisa ter desempenho semelhante.

Para o jogo final, Bissoli não tem presença garantida no Furacão em função de um edema na coxa esquerda. No time da casa, Patrick Vieira também depende de avaliação de última hora para ser confirmado.

Prováveis escalações

Coritiba: Muralha, Patrick Vieira, Rhodolfo, Rafael Lima (Sabino), William Matheus, Nathan Silva, Matheus Galdezani, Gabriel, Robson, Igor Jesus e Rafinha.

Athletico-PR: Santos, Adriano (Jonathan), Thiago Heleno, Lucas Halter, Abner, Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli (Vitinho).