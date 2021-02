Sem Galhardo, Inter viveu êxtase e preocupação

Thiago Galhardo está de volta ao Internacional. O vice-artilheiro do time no Campeonato Brasileiro perdeu os últimos seis jogos por conta de uma lesão e quase foi negociado com o Al-Hilal, mas volta a estar entre os relacionados para o jogo decisivo contra o Vasco.

Muito aconteceu no Inter - e com Galhardo - desde a vitória contra o Goiás, em 10 de janeiro, jogo que marcou a lesão do meia-atacante. E a volta do camisa 17 pode ter sido na hora certa.

Duas rodadas depois de perder Galhardo, o Inter foi ao Morumbi para enfrentar o então líder do Brasileirão São Paulo. Depois da goleada por 4 a 2 para cima do Fortaleza na rodada anterior, o time de Abel Braga já havia provado não viver uma dependência extrema de seu artilheiro, mas surpreendeu com a nova vitória elástica. Ao fazer 5 a 1 no Tricolor paulista, o Colorado, que já vinha de uma sequência de oito jogos invictos no Brasileiro, conquistou a liderança do da competição.

Vivendo um de seus melhores momentos na temporada, o Inter, sem Galhardo, também conquistou sua primeira vitória em Gre-Nais na temporada. Jogando no Beira-Rio, o time de Abel Braga até saiu atrás, se recuperou e conseguiu a virada aos 53 minutos do segundo tempo. Mais uma vitória contra o Red Bull Bragantino, e o time tinha uma boa vantagem na liderança.

Mas quando tudo parecia bem, dois resultados adversos vieram para complicar a situação do Inter na liderança. Primeiro um empate com o Athletico-PR, que poderia ter sido menos preocupante se não viesse seguido de uma derrota para o Sport, na última rodada. E então, depois de 12 jogos de invencibilidade, o Colorado tropeçou contra um time que briga na parte debaixo da tabela, e se complicou.

A vantagem para o Flamengo, vice-líder, que chegou a quatro pontos, então, diminui para apenas um e permitiu que o Rubro-Negro também passe a depender de si para ser campeão, uma vez que os dois tem confronto direto a jogar na 37ª rodada.

Neste meio tempo, inclusive, Galhardo quase deixou o Beira-Rio. O acerto já havia sido feito para que o jogador defendesse o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por seis meses. Na última hora, porém, os árabes, por uma série de fatores, desistiram da contratação do camisa 17, que vai seguir no Inter.

Sem a mudança e recuperado de lesão, o artilheiro estará de volta à disposição de Abel Braga justamente quando o Inter vive um momento de maior preocupação. Galhardo, que chegou-se a especular que estaria à disposição contra o Sport, foi liberado pelo Departamento Médico e está entre os relacionados para o importante duelo contra o Vasco, neste domingo (14).

A dúvida é apenas se o meia-atacante vai começar como titular ou se ele terá que disputar vaga com Yuri Alberto. O ex-jogador do Santos teve uma boa sequência até a atuação de gala que fez contra o São Paulo, quando marcou três gols. De lá para cá, o atacante caiu de rendimento e não voltou a marcar, porém ainda é uma grande concorrência para Galhardo.

Antecedendo o confronto direto contra o Flamengo, o jogo de domingo, contra o Vasco, que segue na luta contra o rebaixamento, é de extrema importância. Uma derrota - ou até um empate - pode custar a liderança ao Inter dependendo do resultado do duelo entre o Rubro-Negro e o Corinthians, que acontece ao mesmo tempo, no domingo (14), às 16h (de Brasília).