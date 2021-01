"Gallardo não tem o marketing necessário para treinar o Real Madrid"

Em umas semanas em que o trabalho de Zinedine Zidane a frente do Real Madrid foi bastante questionado, surgiu a possibilidade de ver Marcelo Gallardo como comandante 'merengue' no futuro.

No entanto, Ángel Cappa, ex-técnico e jogador argentino, descartou a possibilidade do 'Muñeco' assumir o banco do Santiago Bernabéu em declarações a 'ESPN'.

"O Real Madrid e o Barcelona não observam apenas a qualidade do treinador, também a imagem. Gallardo teve muito sucesso na Argentina, mas não tem respaldo nem marketing para o Real", disse.

"O futebol argentino não é visto na Europa e não é considerado. Só o observam para buscar alguns jogadores. É um erro que demonstra a soberba dos europeus", completou Cappa.

Gallardo, que ainda não se manifestou sobre o seu futuro, encara uma nova temporada no River Plate, onde acontecerão algumas mudanças.