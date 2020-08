'Game over' para James

James tem as horas contadas no Bernabéu. O 'cafetero', que não foi relacionado por Zidane para vijar até Manchester, assume que a sua saída está próxima.

O diário 'AS' afirma que o meia, que não disputa uma partida há mais de um mês, não voltará a jogar mais com a camisa do Real, mesmo lhe faltando um ano de contrato.

Seu último jogo foi no dis 21 de junho na vitporia do Real Madrid contra a Real Sociedad por 2 a 1. Desde então James desapareceu. Enquanto isso, Jorge Mendes, seu agente, está buscando um novo destino e parece que o Arsenal é o melhor colocado.