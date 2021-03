"Ganhamos do Brasil de Kaká e Ronaldinho porque eram preguiçosos"

Ricardo La Volpe sempre se caracterizou por ser uma pessoa sincera. Do tipo que diz o que pensa. O ex-jogador de futebol e ex-treinador voltou a comentar as notícias mais atuais do futebol.

Ele surpreendeu com suas declarações sobre a vitória do México contra o Brasil na Copa das Confederações de 2005: "Quando enfrentamos o Brasil de Kaká, Ronaldinho, Adriano e Robinho, a única maneira de dizer aos mexicanos que poderíamos vencer foi dominar nas costas de Kaká e Ronaldinho, que não iam descer. Vencemos porque eles eram preguiçosos”.

Sobre a mesa, a diferença entre Diego Armando Maradona e Leo Messi: “Messi é o melhor desta vez. Mas acho que o Diego foi mais que o Messi, mais completo. Foi um jogador impressionante. Foi um passador, desequilibrante, teve mais personalidade. O problema é que a Argentina nunca jogou para Leo como para Diego".

Referiu ainda a saída de Keylor Navas do Real Madrid: “Pesou para ele ter que substituir Iker Casillas. Não pelas suas qualidades, porque para mim é um grande goleiro. Falei que ele precisava controlar um pouco a área, sair um pouco mais nos escanteio. Mas não se esqueça que ele é da Costa Rica e isso às vezes pesa. Mas nele não".

“Não acho que ele se encolheu, porque ele tem muito caráter. Não dou dez porque lhe faltam dois pontos. O primeiro, ocupando um pouco mais a área com os cruzamentos, e o segundo, a questão dos pés. Casillas acho que estava em um nível muito mais alto do que Keylor, ele deveria ter permanecido o titular indiscutível", acrescentou ele em entrevista ao 'Ídolos'.

Além disso, La Volpe foi muito crítico sobre Pep Guardiola, pois garantiu que ele é um "prepotente". “Cholo Simeone pode estar no nível de Guardiola na elite, mas eu não gosto dele. Nem ele nem Pochettino. Eu não gosto de Mourinho. Eu os coloco na elite pelo que eles conquistaram isso, mas eu não me sento na frente da televisão para ver o time jogar, porque vou gostar da forma como eles jogam, porque eles correm riscos”, acrescentou.